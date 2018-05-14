Siyahları 'maymun'a benzeten ırkçı haham Ivanka Trump ve Kushner'ı 'kutsadı'

Siyahlar için 'maymun' benzetmesinde bulunan, kadın düşmanı ve ırkçı yorumlarıyla ünlü haham Yitzhak Yosef, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ı kutsadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner, ABD'nin Kudüs'e taşınan İsrail büyükelçiliğinin açılışı sebebiyle İsrail'de.

Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın haham Yitzhak Yosef tarafından "kutsandığı" açıklandı. Yosef, ırkçı ve kadın düşmanı yorumlarıyla tanınıyor.

Yosef, siyahlar için "maymun" benzetmesinde bulunmasının ardından ABD merkezli uluslararası Yahudi örgütü İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (ADL) tarafından kınanmıştı.

Geçtiğimiz yıl "laik kadınların giyimleri sebebiyle hayvanlar gibi davrandığını" söyleyen Yosef, 2016 yılında da "Yahudi hukukuna göre Yahudi olmayanların İsrail'de yaşayamaması gerektiğini söyleyerek tartışma yaratmıştı.

Irkçı ve kadın düşmanı haham, "Yahudi olmayanlar İsrail'de yaşayamaz" sözlerinden geri adım atarak, bunun "teorik bir açıklama" olduğunu öne sürmüştü.

Ivanka Trump ve Kushner'ın, Yitzhak Yosef tarafından "kutsanması" tepki çekti.