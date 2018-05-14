İsrail'de kritik gün: ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınıyor

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği bugün Kudüs'e taşınıyor. Törene ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner da katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Büyükelçiliği'ini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada 128 ülke tarafından kınandı.

Büyükelçiliğin açılışı bugün gerçekleşecek. Açılışa Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın yanı sıra, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan katılıyor.

TRUMP CANLI YAYINLA BAĞLANACAK

Açılışa katılmayan Trump'ın, video bağlantısıyla törende konuşma yapması bekleniyor. Törenin Nakba ile aynı zamanda yapılması sebebiyle sosyal medya üzerinden #Nakba70 etiketiyle ABD ve İsrail'e tepki gösteriliyor.

Arap Birliği'nin Çarşamba günü olağanüstü toplanarak Kudüs meselesiyle ilgili karar alacağı söyleniyor.

'KUTLAMALARIN ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Gazze'de ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı eylemler gerçekleştiriliyor.

Filistinlilerin eylemleriyle ilgili konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, açılışın "özel bir an" olduğunu ve "Hamas'ın kutlamalara zarar vermesine izin vermeyeceklerini" söyledi.

EN AZ 28 YARALI

Liberman, Filistinlilerden eyleme gitmemelerini isteyerek "çocuklarınızı umutsuzca hayatlarını feda etmeye göndermeyin" diyerek tehditte bulundu.

İsrailli bakan, Gazze-İsrail sınırının aşılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Reuters, İsrail güçlerinin eyleme saldırılarında en az 28 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

'HEYECANLI BİR GÜN'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter üzerinden açıklama yaparak "İsrail halkı ve İsrail devleti için heyecanlı bir gün" dedi.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ise kararın barışın sağlanmasını etkilemeyeceğini öne sürerek, “Filistinlilere yardım etmek için buradayız” diye konuştu.

32 ÜLKE TEMSİLCİ GÖNDERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı kimi ülkeler tarafından desteklenmiş, bazı ülkeler kendi büyükelçiliklerini de Kudüs'e taşıyacaklarını duyurmuştu.

Açılışa temsilci gönderen ülkeler şöyle: Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia.

DOĞU KUDÜS 1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

Filistin'in başkenti olarak kabul edilen Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında. İki devletli çözümde de, Doğu Kudüs'ün Filistin başkenti olması öngörülüyor.

İsrail 1980'de Kudüs'ün tamamını kendi başkenti ilan etmişti. Ancak bu karar uluslararası olarak tanınmamış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aynı yıl aldığı kararla İsrail'in adımını geçersiz saymıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası tepkilere ve bölgesel sonuçlara aldırmadan büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı almış, karar kitlesel protestolarla sonuçlanmıştı.