Türkiye Barış Komitesi: Filistin kazanacak!

Türkiye Barış Komitesi, İsrail'in Filistinlilere saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Barış Komitesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Filistin kazanacak!"

"ABD'nin, İsrail'deki büyükleçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından yükselen Filistin gerilimi son birkaç ayda İsrail'in Filistin halkı üzerindeki baskısını artırmanın bir aracına dönüştü. Bu dönemde onlarca Filistinli İsrailli askerlerin açtığı ateşle yaşamını yitirdi.

Ancak bugün yaşananlar, ABD emperyalizminin ve onun destekçisi faşist İsrail yönetiminin acımasızlıkta sınır tanımayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD büyükelçiliğinin Kudüs'teki açılışı öncesi protesto gösterisi yapan Filistinlilere İsrailli askerler yine ateş açtı; bu açıklama kaleme alındığı anda yaşamını bu şekilde yitirenlerin sayısı 33 olarak açıklanmıştı. Yaralılar ise yüzlerle ifade ediliyor.

Trump yönetimi son dönemde Ortadoğu'da ABD emperyalizminin yaşadığı başarısızlıkları telafi etmek için tetiğe basma kararlılığında görünüyor. İran'la nükleer silahlanma konusunda yapılan anlaşmadan çekilme kararı ve büyükelçiliğin törenle Kudüs'e taşınması aynı bütünün parçaları. İsrail'İn Suriye 'ye dönük saldırılarını yoğunlaştırması ve İran'ı tehdit etmesi de tabloyu tamamlıyor.

Emperyalizmin ve bölgedeki baş destekçisi İsrail'in Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeleri kabul edilemez. Türkiye halkının ve Ortadoğu'daki halkların emperyalizmin bu hamlelerine karşı koymaları, sadece bölge halklarının değil, bütün dünya halklarının geleceği için önemlidir.

Filistin halkı ve dünya halkları kazanacak! Emperyalizm yenilecek!"