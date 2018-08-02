Tesla'dan 717 milyon dolarlık rekor zarar

Tesla, bu yılın ikinci çeyreğinde rekor zarar açıklayarak, 717,5 milyon dolar kaybettiğini duyurdu.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2018'in ikinci çeyreğinde 717,5 milyon dolar zarar etti. Bu rakam geçtiğimiz yılki zararın iki katına denk düşüyor.

Tesla CEO'su Elon Musk üretimi artırarak zararı azaltma vadinde bulunuyor. Ancak şirketin üretim sorunları hala çözülebilmiş değil.

Tesla'nın şimdiye kadarki en yüksek zararı 709,6 milyon dolardı. Son açıklanan zararla birlikte bu rakam aşılmış oldu.

Elon Musk, üretim artışıyla birlikte gelecek çeyrekte kâra geçilebileceğini iddia ediyor. Tesla'ya dair çıkan haberlerdeyse nakit sıkıntısı yaşayan şirketin üretim rakamlarıyla oynadığı söyleniyor.

Musk, şirketin nakit para bulması gerekeceği yönündeki raporlara da karşı çıkıyor.