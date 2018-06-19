Elon Musk: Tesla çalışanı üretimi kapsamlı biçimde sabote etti

Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanlarından birinin üretimi 'kapsamlı' biçimde sabote ettiğini iddia etti.

Otomobil üreticisi Tesla, şirketin kuruluşundan beri üretim sürecinde sorunlar yaşıyor. Beklenen üretim hedeflerine ulaşılamazken, düşük üretim sebebiyle sürekli işçiler işten çıkartılıyor.

Elon Musk tarafından çalışanlara gönderilen bir mailde şirket çalışanlarından birinin üretim operasyonunu "kapsamlı biçimde sabote ettiği" söylendi.

Musk, "terfi alması kabul edilmeyen" çalışanın, "geniş ölçüde ve hasar verici bir sabotaj gerçekleştirdiğini" ilan etti. Musk'ın iddiasına göre çalışan bunun yanı sıra şirkete dair gizliliği yüksek bilgileri üçüncü taraflara gönderdi.

Tesla'nın konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü bildirilirken, şirketin çalışanın yalnız çalışıp çalışmadığından emin olmadığı kaydediliyor. Sabotajı gerçekleştiren çalışanın şirketin içinden ve dışından yardım almış olabileceği savunuluyor.

Musk'ın açıklamasında "Bildiğiniz gibi Tesla'nın yok olmasını isteyen pek çok organizasyon var" deniliyor. Haftada 5 bin Model 3 araç üretmek isteyen Musk, düşük kârlılık sebebiyle çalışanlarının yüzde 9'unu işten çıkartma kararı almıştı. Şirkette son zamanlarda 3 bin kişinin işine son verilmişti.

Tesla CEO'su tarafından ilan edilen sabotajın üretime ne boyutta bir zarar vereceği bilinmiyor.