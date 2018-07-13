Eski Tesla çalışanı şirketi şikayet etti: Üretim rakamlarında oynanıyor

Eski Tesla çalışanı Martin Tripp, şirketi şikayet ederek Model 3 araçların üretim sayılarıyla oynandığını, kullanılmaması gereken hatalı parçaların araçlara yerleştirildiğini söyledi.

Eski Tesla çalışanı Martin Tripp, Tesla'yı ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) şikayet etti.

Tripp, Tesla'nın Model 3 üretim sayılarıyla oynadığını, emniyetsiz bataryaları kusurlu oldukları bilinmesine rağmen araçlara yerleştirdiğini açıkladı.

Washington Post'un haberine göre Tesla yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmazken, Tripp taşıdığı güvenlik endişeleri sebebiyle şirketi şikayet ettiğini belirtti.

Tripp'in iddiasına göre Model 3 üretimi olduğundan yüzde 44 daha fazla gösteriliyor. Şirketin açıklanan ikinci çeyrek rakamları toplamda 7 bin araç üretildiği iddiası sebebiyle şüphe çekmişti.

Tesla CEO'su Elon Musk, haftada 5 bin Model 3 üretim hedefleri olduğunu açıklamış, ancak bu hedefe ulaşılamamıştı. Tesla fabrikaları sıklıkla ırkçılık ve işçilere kötü muamele iddialarıyla gündeme geliyor.