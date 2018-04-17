Tesla'da sorunlar bitmiyor: Model 3 üretimine ara verildi, çalışanlar ücretsiz izinde

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli araç Model 3'ten ayda 20 bin adet üreteceklerini öne sürmüştü. Ocak ayında yayımlanan raporlarda, gerçek üretimin 3 ayda toplamda bin 550'yi bulabildiği görülmüştü.
Geçtiğimiz yıl düşük üretime karşın yüzlerce kişiyi işten çıkartan Tesla'nın Model 3 üretimine dair sorunları nasıl çözeceği merak konusu olmuştu.
400 bin adet araç siparişi alan şirket, üretimi bir süreliğine durdurduğunu açıkladı.
Tesla fabrikasında çalışan işçilere gönderilen mektupla, "4-5 günlüğüne" ücretsiz izne çıkartıldıkları duyuruldu.
Şirketin otomasyon hattında sorunlar olduğu öne sürülürken, sene başında koyduğu "yaza kadar haftada 5 bin araç üretme" hedefini gerçekleştirmesinin güçleştiği konuşulmaya başlandı.
Tesla'nın şirkete düşen güvenle birlikte mali sorunlar da yaşamaya başladığı aktarılıyor.