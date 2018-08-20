Taliban Afganistan'da 150 kişiyi kaçırdı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde üç otobüsü durduran Taliban yaklaşık 150 yolcuyu kaçırdı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde yaklaşık 150 kişi Taliban tarafından kaçırıldı.

Kunduz Emniyet Müdürü Safiullah Mahzen, Taliban üyelerinin, başkent Kabil'e gitmekte olan üç otobüsü, Kunduz'un Han Abad ilçesinde durdurarak yolcuları kaçırdığını söyledi.

Yolcuların serbest bırakılması için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini ifade eden Mahzen, militanlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Reuters'a konuşan bir Taliban sözcüsü, otobüslerdeki istihbarat görevlilerini hedef aldıklarını, kmlik tespitinin ardından sivillerin serbest bırakılacağını söyledi. Reuters, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde yolcuların çoğunluğunun serbest bırakıldığını halihazırda 21 kişinin Taliban'ın elinde olduğunu yazdı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, dün bir açıklama yaparak, Taliban'a, Kurban Bayramı süresince koşullu ateşkes çağrısında bulunmuştu.

