ABD'de Blackwater tartışılıyor: 'Afganistan işgali özelleşecek' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, adı daha önce skandallara karışan güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in 'Afganistan'daki savaşı özelleştirme planı'na destek vereceği iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, adı daha önce skandallara karışan güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in 'Afganistan'daki işgali özelleştirme planı'na destek vereceği iddia ediliyor.

Prince'in önerisi kabul edilirse Afganistan işgalinde ABD askeri birliklerinin yerini doğrudan Trump'a rapor verecek ABD elçisi için çalışacak özel paralı askerler alacak.

İŞGALİ ÖZELLEŞTİRMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATACAK

Blackwater'ı devreye sokmanın Afganistan'daki işgalinin ABD'ye maliyetini düşüreceğini savunan Prince, dikkatleri çekmek için gelecek günlerde medya kampanyası başlatmayı planlıyor.

NBC News'a konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Prince'in önerisi üzerinde düşünülmediğini ifade etse de, Trump’ın, Prince'in Afganistan'daki "savaşı özelleştirme" önerisine ilgiyle yaklaştığı öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de Prince'in önerisinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

TALİBAN İLE BARIŞ MÜZAKERELERİ SUYA DÜŞEBİLİR

Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, askeri yetkililerin ve kongre üyelerinin bu öneriyle ilgili endişelerinin olduğu ifade ediliyor.

Prince ise, özelleştirme planına karşı çıkan danışmanlarının, Trump'a, Taliban ile müzakereler sayesinde barış çok yakınmış gibi "pembe bir tablo" çizdiklerini iddia ediyor.

ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 15 bin askeri bulunuyor.