Pompeo'dan Afganistan açıklaması: Şimdi barış zamanı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afgan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerini ABD'nin desteklediğini belirterek, 'Şimdi barış zamanı' açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin, Afgan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini vurguladı.

Kurban Bayramı nedeniyle Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ateşkes ilanını da destekleyen Pompeo, "Şimdi barış zamanı" dedi.

"ABD Afgan hükümetinin Taliban'ın da katılması şartıyla ilan ettiği ateşkesi destekliyoruz" diyen Pompeo, açıklamasında, "Bu plan, Afgan halkının sürekli ve net bir şekilde yaptığı barış çağrısını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Pompeo, Washington'un hükümet ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine olumlu yaklaştığını belirterek, "Görüşmelerin önünde hiçbir engel yok. Şimdi barış zamanı" dedi.