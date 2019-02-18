Suudi Prens Pakistan'da: 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Asya turuna Pakistan ile başladı. Ziyarette toplam 20 milyar dolarlık anlaşma imzalanırken, Suudi veliaht prensi bugün Hindistan’a, yarın da Çin’e gidecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, üç ülkeyi kapsayan Asya turunun ilk durağı Pakistan’da 20 milyar dolarlık yatırım anlaşmasına imza attı.

Borç krizindeki Pakistan’da Başbakan İmran Han ile görüşen Suudi veliaht prensi, toplam 20 milyar dolar değerinde yatırım anlaşmalarına imza attıklarını açıkladı. Muhammed bin Selman’ın bugün Hindistan’a yarın ise Çin’e gitmesi bekleniyor.

Suudi prensin ziyareti öncesinde ülkede protesto gösterileri düzenlenirken, İslamabad’daki görüşme ise sıkı güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Suudi Arabistan’ın Pakistan ile yaptığı yatırım anlaşmaları arasında ülkenin Belucistan eyaletindeki Gvadr Limanı’nda 8 milyar dolarlık bir petrol rafinerisi de bulunuyor. İki ülke arasındaki anlaşmaların enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerini kapsadığı belirtiliyor.

Çin’e olan borçları “ödenemez” seviyeye gelen, yüksek ticaret açığı ve azalan döviz rezervleri sebebiyle IMF'ye başvurması gündemde olan Pakistan, diğer ülkelerden borç arayışında.

Suudi Arabistan’ın Pakistan’a halihazırda 6 milyar dolar kredi verdiği biliniyor.

Öte yandan Suudi prensin Pakistan ziyaretinin ABD’nin İran’a baskısının arttığı bir döneme gelmesi dikkat çekiyor.

İran son olarak geçen hafta Pakistan sınırına yakın Zahidan kentinde Devrim Muhafızları’na yönelik intihar saldırısının arkasında Suudi Arabistan’ın olduğunu belirtmiş, Pakistan’ı da sınırda İran’a karşı silahlı unsurlara izin vermekle suçlamıştı.

İran, Pakistan’ın sınır güvenliğini sağlamaması durumunda karşılık vereceğini açıklamıştı. Suudi Arabistan ile Pakistan arasında uzun süreli bir askeri işbirliği bulunuyor. Pakistan Başbakanı İmran Han, göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini geçen eylül ayında Suudi Arabistan'a yapmıştı.

Muhammed bin Selman’ın bugün Hindistan’ı, yarın ve perşembe günü de Çin’i ziyaret etmesi bekleniyor.

