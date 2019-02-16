İran’dan Pakistan’a sınır güvenliği uyarısı: Karşılık veririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, çarşamba günü düzenlenen intihar saldırısıyla ilgili olarak Pakistan’a sınır güvenliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmezse karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Caferi saldırıların arkasında olduğunu belirttiği Suudi Arabistan’a ise yanıtlarının ‘farklı olacağını’ söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, çarşamba günü ülkenin Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan Eyaleti’nde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına düzenlenen intihar saldırısıyla ilgili Pakistan ve Suudi Arabistan’ı suçladı.

“Pakistan hükümeti, teröristlerin nerede olduğunu biliyor. Onlar, Pakistan güvenlik güçlerinin koruması altında” diyen Caferi, Pakistan'ı sınırların güvenliğiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

Caferi “Eğer Pakistan kendi sorumluluklarını yerine getirmezse İran, sınırlarındaki tehditlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde harekete geçme hakkını saklı tutmaktadır ve bölgesel ve bölge dışı istihbarat servislerinin organize ettiği paralı militanları cezalandırmak için karşılık verecektir” dedi.

Caferi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ABD ve İsrail'in talimatıyla teröristleri desteklediğini belirterek "Suudi Arabistan'a yanıtımız farklı olacak" ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları mensuplarını taşıyan bir otobüse çarşamba günü bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında, ilk saatlerde 41 kişinin öldüğü belirtilmişti. Daha sonra yapılan resmi açıklamalarda saldırıda 27 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Saldırıyı merkezi Pakistan’da bulunan Ceyş’ul Adl adlı sünni ayrılıkçı örgüt üstlenmişti.

