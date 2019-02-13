İran Dışişleri Bakanı: Saldırının Varşova sirkiyle aynı gün olması tesadüf değil

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları’na düzenlenen intihar saldırısının ABD’nin Polonya’da düzenlediği İran karşıtı konferansla aynı güne denk gelmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkenin güneydoğusunda İran Devrim Muhafızları’na intihar saldırısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, saldırının ABD tarafından Polonya’da düzenlenen İran karşıtı konferansla aynı gün yapılmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zarif, ABD’nin Polonya’da düzenlediği İran karşıtı uluslararası konferansı “Varşova sirki” diye niteleyerek “Aynı gün İran’ın terör saldırısına uğraması tesadüf değil” dedi. Zarif “Özellikle de teröristlerin destekçileri bunu Varşova sokaklarında kutlar ve twitter botlarıyla desteklerken. Görünüşe göre ABD her zaman yanlış seçimler yapıyor ve farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "İran milletinin askeri ve istihbarat güçleri, bu olaydaki şehitlerimizin intikamını elbet alacaktır" dedi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan İran Devrim Muhafızları’nı taşıyan otobüse bombalı araçla yapılan intihar saldırısında ölenlerin sayısının 41’e çıktığı belirtiliyor. Saldırıyı El Kaide bağlantılı Sünni ayrılıkçı grup Ceyş el Adl üstlendi.

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü tarafından daha önce yapılan açıklamada saldırıda 27 muhafızın öldüğü, 13'ünün yaralandığı belirtilmişti. Açıklamada saldırının, "hegemonik sistemin istihbarat servislerince" gerçekleştirildiği ifadesine yer verilmişti.