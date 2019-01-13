Suriye'den çekilen ABD konvoyu Türkiye'den görüntülendi

ABD’nin Suriye'den çekilme kararı sonrası, Suriye’nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.

ABD’nin Suriye'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.

Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına karşın Irak'taki ABD varlığının devam edeceği ve bölgedeki hava saldırılarının sürdürüleceği açıklanmıştı. Irak'ta varlığını sürdüren ABD, ülkede dört yeni kalıcı üs daha inşa etme kararı almıştı.