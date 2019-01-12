Pompeo: Hem Türkiye'yi hem de Suriyeli Kürtleri koruyacak bir sonuç alabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye'den çekilme planıyla ilgili görüşmelerde 'hem Türkiye'yi hem de Suriyeli Kürtleri koruyacak' bir sonuç alınması konusunda iyimser olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de Suriye’den çekilme konusunda Türkiye ile görüşmeleri hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili gazetecilere bilgi veren Pompeo, “görüşmelerden hem Türkiye’yi hem de Suriyeli Kürtleri koruyacak iyi bir sonuç çıkacağı konusunda iyimser olduğunu” söyledi.

Pompeo "Türk halkının ve Başkan Erdoğan'ın ülkelerini teröristlerden koruma haklarını tanıyoruz ve aynı zamanda şunu biliyoruz ki terörist olmayanlar, tüm bu zaman içinde bizimle birlikle savaşanlar korunmayı hak ediyorlar. Bu ikisini de sağlayacak, yani Türkleri terör tehditlerinden koruyacak ve Türkiye'ye terör tehdidi oluşturmayanlara karşı büyük riskleri önleyecek bir sonuca ulaşacağımız konusunda eminiz" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jim Jeffrey'nin hafta başında Suriye'nin kuzeyine gittiğini söyleyen Pompeo, Jeffrey'nin daha sonra Türkiye'ye dönerek görüşmelere devam edeceğini de açıkladı.

ABD’nin Suriye’den çekilmesinin “taktiksel bir değişiklik” olduğunu belirten Pompeo, bu durumun ABD ordusunun “IŞİD’e ve İran’a karşı” askeri yeterliliğinde bir değişiklik anlamına gelmediğini kaydetti.