ABD Irak'a dört kalıcı üs daha inşa edecek

ABD'nin Irak'ın Anbar ilinde dört yeni kalıcı üs inşa edeceği duyuruldu.
Al Masdar'ın aktardığına göre Iraklı yetkililer "ABD Anbar ilinin farklı yerlerinde gelişmiş askeri ekipmanla donatılmış dört kalıcı üs kurmak istiyor" şeklinde açıklamada bulundu.
Üslerin inşa edilmesinin ardından ABD'nin Anbar'da toplamda dokuz üsse sahip olacağı aktarılıyor.
Yeni ABD üsleri, Suriye sınırına yakın bölgelere inşa edilecek. Suriye'nin Deyrezzor bölgesinde hala IŞİD varlığı bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına karşın Irak'taki ABD varlığı devam edecek. ABD bölgede hava saldırılarını da sürdürecek.