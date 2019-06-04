Suriye ordusu İdlib'de operasyonlara yeniden başladı: Bir kasaba geri alındı

Suriye ordusu, İdlib'de kara operasyonlarına yeniden başlayarak Kesabiye kasabasını cihatçılardan geri aldı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından hava operasyonlarını yeniden başlatan Suriye ordusu, kara harekatına da başladı.

Operasyonların başlamasıyla birlikte İdlib'in güneyindeki Kesabiye kasabasını cihatçılardan geri alındı.

Hama ve İdlib arasındaki kasabanın geri alınmasıyla birlikte, cihatçıların önemli bir ikmal noktası kontrol altına alınmış oldu.

Kesabiye, Kefr Nebude ve el-Habet'e yakınlığı sebebiyle önem taşıyor.

CİHATÇILAR BÖLGEYE DESTEK YOLLUYOR

Al Masdar'ın haberine göre Kefr Nebude ve Kesabiye'de ağır kayıp yaşayan cihatçılar, Halep'in kuzeyindeki kimi güçlerini İdlib-Hama eksenine kaydırıyor.

El Kaide bağlantılı cihatçılar, Suriye ordusunun ilerlemesini durdurmak için gerçekleştirdikleri saldırılarda ağır kayıp vermiş, ancak başarılı olamamışlardı.

Kefr Nebude'de yaşanan çatışmalarda yüzün üzerinde cihatçının öldürüldüğü söyleniyor.