Rus ordusu İdlib'in güneyindeki operasyonlara katılıyor

Rus ordusunun İdlib'in güneyinde operasyonlara katıldığını gösteren fotoğraflar yayımlandı. Bölgede harekat devam ederken Suriye Hava Kuvvetleri'nin iki cihatçı üssünü vurduğu açıklandı.

Rus ordusundan askerlerin İdlib'in güneyinde ve Hama'nın kuzeybatısındaki operasyonlara katıldıklarını gösteren fotoğraflar yayımlandı.

Anna News tarafından yayımlanan fotoğraflarda Rus ordusunun cihatçıların elindeki bölgelere yapılan harekata katıldıkları görülüyor.

CİHATÇI ÜSLERİ HAVADAN DA VURULUYOR

Kara harekatı devam ederken Suriye Hava Kuvvetleri'nin İdlib'in güney kırsalındaki iki cihatçı üssünü vurduğu açıklandı.

Saldırı helikopterleriyle vurulan El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'a ait üslerin imha edildiği belirtiliyor.

Suriye ordusundan kaynaklara göre HTŞ ve El Kaide bağlantılı diğer gruplara yapılan saldırıda en az 20 cihatçı öldürüldü.

ÖZEL KUVVETLERİN BÖLGEDE OLDUĞU BİLİNİYORDU

Rusya özel kuvvetlerinin Hama operasyonunda Suriye ordusuna destek olduğu biliniyordu.

Ancak geçmiş fotoğraflar Rus kuvvetleri uzaktan destek verirken gösteriyordu. Yayımlanan son fotoğraflar Rus askerlerin çatışmalara dahil olduğunu gösteriyor.