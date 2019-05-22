Suriye ordusu Kefr Nebude'ye operasyonu sürdürüyor: 80 cihatçı öldürüldü

Suriye'nin Kefr Nebude kasabası, Suriye ordusu tarafından geri alınmasının ardından cihatçıların karşı saldırısıyla bu sabah kaybedilmişti. Suriye ordusu kasabayı geri almak için operasyon başlatırken, cihatçıların kasabayı kontrol etmekte zorlandığı açıklandı.
Al Masdar'ın haberine göre Suriye ordusu özel birlikleri başlattıkları operasyonla kasabaya yeniden girmeyi başardı.
Askeri kaynaklara göre öldürülen cihatçıların sayısı 80'i aştı. Cihatçıların yaşadıkları kayıpların büyük kısmının ilk 6 saatte yaşandığı, sonrasında çatışmaların yatıştığı belirtiliyor.
CİHATÇILAR HMEYMİM'E SALDIRDI
Rusya ve Suriye hava kuvvetleri İdlib'de cihatçıların bulunduğu noktalara hava saldırılarını sürdürüyor.
Suriye ordusunun operasyonları sürdüğü sırada cihatçılar Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Askeri Hava Üssü'ne saldırı gerçekleştirdi.
Üsse yapılan saldırıda 17 füze ateşlendiği, füzelerin büyük bölümünün Rusya hava savunması tarafından imha edildiği ve üste zarar oluşmadığı duyuruldu.