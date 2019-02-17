Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 'ABD'ye güvenen gruplara sesleniyoruz, ABD sizi korumayacak' dedi. Esad, kimi ülkelerin Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesini engellediğini de belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye'de yerel yönetim konseylerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Suriye televizyondan yayımlanan bir açıklama yapan Esad, "ABD'ye güvenen gruplara sesleniyoruz, ABD sizi korumayacak" ifadelerini kullandı.

'SIĞINMACILARIN SİYASİ ÇIKAR İÇİN KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Esad, kimi ülkelerin Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesini engellediğini belirterek, "Sığınmacı meselesinden çıkar sağlayan ülkeler, sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşünü engelliyor. Sığınmacılar son yıllarda yolsuzluğun kaynağı haline geldi, teröristleri destekleyen ülkelerin yetkilileri için kârlı haldeler" diye konuştu.

"Suriye'ye düşman bu güçlerin sığınmacıların acılarını siyasi çıkar için kullanmalarına izin vermeyeceğiz" diyen Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye'den ayrılmak zorunda kalan herkesin ülkeye geri dönmesini ve "ülkenin savaş sonrası yeniden inşasına katkıda bulunmasını" istedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, 2018 yılında on binlerce Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü hatırlattı.