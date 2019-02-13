Soçi'de düzenlenecek Rusya-İran-Türkiye üçlü Suriye zirvesi yarın yapılacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya-İran-Türkiye üçlü zirvesinin yarın Soçi'de yapılacağı duyuruldu. Suriye konulu zirvede İdlib'in öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı, yarın Soçi'de düzenlenecek üçlü zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama şöyle:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani’nin katılımlarıyla düzenlenecek Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere 14 Şubat 2019 tarihinde Soçi’yi ziyaret edeceklerdir.

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri ikili temaslarda, Rusya Federasyonu ve İran’la ilişkilerin yanısıra bölgesel konuların da ele alınması öngörülmektedir.''

İDLİB KONUSU ELE ALINACAK

Görüşmelerde İdlib mutabakatının ele alınması bekleniyor. Rusya ile Türkiye arasındaki mutabakatla İdlib'de bulunan El Kaide ve IŞİD'in çıkartılması ve silahsız bölge oluşturulması kararlaştırılmış, ancak Rusya tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'nin bu mutabakata uymadığı söylenmişti.

İdlib'in büyük bölümü El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ın kontrolünde bulunuyor. Rusya ve Suriye, cihatçıların Suriye ordusunu hedef alması üzerine mutabakata rağmen İdlib'e yönelik kimi saldırılar gerçekleştirmişti.