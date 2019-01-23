Rusya: İdlib'de durum kötüye gidiyor, Fırat'ın doğusu Suriye'nin kontrolüne geçmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'İdlib'le ilgili durum ciddi endişe verici. Gerilimi azaltma bölgesindeki durum hızla kötüye gidiyor' dedi. Zaharova, 'Kürtlerle Suriye arasında diyalog kurulmalı" diyerek, Fırat'ın doğusunun Suriye'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumun hızla kötüye gittiğini" ve "bundan dolayı ciddi endişe duyduklarını" söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova "İdlib'le ilgili durum ciddi endişe verici. Gerilimi azaltma bölgesindeki durum hızla kötüye gidiyor" dedi.

İDLİB EL KAİDE KONTROLÜNE GEÇTİ

Sputnik'in haberine göre Zaharova, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin neredeyse tamamen El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir uş-Şam'ın kontrolüne geçtiğini ekledi.

Bölgedeki bu durumun "silahlı ılımlı muhaliflerin yer değiştirmesinden" kaynaklandığını belirten Zaharova "Ateşkes ihlallerinde bir artış görülüyor. Rusya ile Türkiye arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan (İdlib'i silahsızlaştırmaya yönelik) memorandumdan beri 2 binden fazla bu tür olay görüldü. Bunlar sonucunda 68 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı" dedi.

Zaharova, son 24 saatte ateşkesin 30 kez ihlal edildiğini belirterek "Provokasyonlar; siviller,Suriye askerleri ve Rusya'nın Hmeymim hava üssü için tehdit oluşturuyor" ifadesini kullandı.

'FIRAT'IN DOĞUSU ŞAM'IN KONTROLÜNE GEÇMELİ'

Zaharova Fırat'ın doğusunda cihatçılarla mücadele ve istikrarı sağlamak için bölgenin Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bu sadece Suriye için değil, komşu ülkelerin güvenliğinin sağlanmasını da sağlayacak. Bu nedenle Şam ile Kürtler arasında Suriye halkının uzlaşmasını ve ulusal barışa katkısı olacak diyalog kurulmasını destekliyoruz" dedi.

‘ABD, SURİYE'DEN ÇEKİLMEK ADINA NET ADIMLAR ATMIYOR'

Rus sözcü, Suriye'den çekilme kararı alan ABD'den buna yönelik net adımlar görmediklerini, hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Zaharova "Mevcut koşullarda Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliğin tırmandırılmaması önemli" dedi.