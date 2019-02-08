'Türkiye El Nusra'yı siyasi parti haline getirmek istiyor' iddiası

Suriye Müzakere Komisyonu, Türkiye'nin El Kaide bağlantılı El Nusra'yı siyasi parti haline getirmek istediğini öne sürdü.

Suriye Müzakere Komisyonu (SNC), Türkiye'nin El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'ni "Lübnan'daki Hizbullah hareketine benzer" bir siyasi parti haline getirmek istediğini iddia etti.

Sputnik'e konuşan komisyon yetkililerinin iddiasına göre Türkiye, İdlib'de "Hey'et Tahrir'uş Şam" adıyla varlık gösteren grupla ilgili sorunları bu şekilde "çözmek" istiyor.

RUSYA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada cihatçıların Suriye'nin kuzeyinde güçlerini topladıklarını ve Türkiye'yle Rusya'nın silahsızlandırılmış bölge olmasını kararlaştırdıkları yerde faaliyet yürüttüklerini söylemişti.

Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov da bugün yaptığı açıklamada İdlib'deki durumun sürekli olarak kötüye gittiğini, bunun sonucunda El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ın İdlib gerilimi azaltma bölgesinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini ve "ılımlı muhalifleri bölge dışına çıkardığını" söyleyerek Türkiye'yi Rusya'yla varılan mutabakatı uygulamaya çağırmıştı.

İdlib mutabakatı yapıldığından beri bölgedeki El Kaide varlığının nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor.

'NUSRA ORDUYA DAHİL OLACAK'

Sputnik haberine göre Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde kurulacak "ulusal orduya" El Nusra'nın da dahil olmasını istiyor.

Suriye Müzakere Komisyonu'ndan kaynakların aktardığına göre Türkiye destekli gruplar El Nusra'yla varılacak uzlaşma için müzakereleri sürdürüyor.

'ABD 'SORUN YOK' DEDİ

Kaynakların aktardığına göre ABD plana karşı çıkmadı. ABD tarafı "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki projeleriyle müttefiklerimizin çıkarlarını dikkate aldığı sürece sorunumuz yok" dedi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG varlığına karşı çıkarken, ABD arada kurulacak bir tampon bölgeyle YPG kontrolünün sürmesini savunuyor.