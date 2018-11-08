Rusya’dan İdlib açıklaması: Henüz erken

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’nin İdlib vilayetinde silahsızlandırılmış bölge kurulması çalışmalarında başarıya ulaşılamadığını ancak gerekli çalışmaların sonlandırılmasından söz etmek için “henüz çok erken” olduğunu söyledi.
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Zaharova, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat uyarınca İdlib’de silahsızlandırılmış bölge oluşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Mutabakatta öngörülen 15 Ekim itibariyle İdlib’de 15-20 kilometrelik alanda silahsızlandırılmış bölge kurulmasının uygulamada başarısız olduğunu belirten Zaharova, bu yönde gerekli çalışmalarınsa devam ettiğini söyledi. Zaharova “Gereken çalışmaların sonuna gelindiğinden söz etmek için henüz çok erken” diye konuştu.