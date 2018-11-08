Rusya’dan İdlib açıklaması: Henüz erken

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İdlib’de silahsızlandırılmış bölge kurulmasında başarıya ulaşılamadığını ancak bu yönde çalışmaların sonlandırılmasından bahsetmek için 'henüz çok erken’ olduğunu söyledi.

Haber Merkezi