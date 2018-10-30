İdlib Anlaşması bozulacak mı: Rusya'dan açıklama

Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitri Peskov, İdlib anlaşmasını akamete uğratacak bir tehdit görmediklerini söyledi. Peskov, Putin'in Paris'te İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşeceği haberlerini de yalanladı.

Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye ile varılan İdlib anlaşmasının bozulmasına dönük bir tehdit görmediklerini söyledi.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Kremlin sözcüsü bugün düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin İdlib vilayetinde silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda Türkiye ile varılan anlaşmanın uygulanması konusunda zorluklar yaşandığını ancak anlaşmanın bozulmasına yönelik bir tehdit görmediklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bölgedeki durumun zorlu olduğuna yönelik sözlerini hatırlatan Peskov, “Maalesef her şey planlandığı gibi gitmiyor, ideal plandan söz ediyorum, Türk meslektaşlarımızın planından” ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya’nın Türk tarafının anlaşmanın şartlarını yerine getirmek için büyük çaba sarf etmesinin önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

PUTİN'İN GÜNDEMİNDE NETANYAHU İLE GÖRÜŞME YOK

Peskov bu sabah İsrail basınında yer alan haberlerde Putin ile Netanyahu’nun 11 Kasım’da Paris’te ikili görüşme yapacağı iddialarını da yalanlayarak şu aşamada gündemde böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi. Peskov, Birinci Dünya Savaşı'nın 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Paris’te yapılacak etkinlikte Putin’in yalnızca ABD Başkanı Trump ile ikili görüşme yapmasının planlandığını ifade etti.

SURİYE: TÜRKİYE İSTEKLİ DEĞİL

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, cihatçıların hâlâ ağır silahlarıyla İdlib’de bulunduğunu belirterek bunun Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmeye istekli olmadığını gösterdiğini ifade ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin İdlib hakkındaki Soçi Anlaşması’na uyduğunu belirterek anlaşmanın ihlal edildiğini kabul etmedi.



İdlib anlaşmasına göre 15 Ekim’e kadar silahsızlandırılmış bölgeden cihatçılar ağır silahlarıyla birlikte çıkacaktı. Ancak bu süre zarfında bu gerçekleşmedi. Türkiye güvenliği sağlayamayacağı gerekçesiyle İdlib’de Rusya ile ortak devriyenin de ertelenmesini talep etmişti.