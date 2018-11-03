İdlib’de cihatçılar tampon bölgeden saldırdı

İdlib’de oluşturulan tampon bölgedeki cihatçıların saldırısında en az iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 13 askerinse yaralandığı bildirildi.

Türkiye ile Rusya tarafından Soçi’de Eylül ayında varılan anlaşmayla Suriye’nin İdlib vilayetinde oluşturulan silahsızlandırılmış bölgeden çıkmayı reddeden cihatçı gruplar Suriye ordusuna saldırı düzenledi.

Rusya’nın Suriye’de Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin bildirdiğine göre, dün İdlib’deki tampon bölgeden açılan top ateşinde Suriye ordusundan en az 2 asker yaşamını yitirdi, 13 asker yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı hafta içinde yaptığı açıklamada da, Suriye’nin Lazkiye ve Hama kentlerinde 24 saat içinde birkaç ateşkes ihlalinin tespit edildiğini duyurmuştu.