Rusya: Kuzey Akım 2 projesinin siyasi arkaplanı yok

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Akım 2 projesinin 'ticari bir proje' olduğunu ve 'siyasi arka planı olmadığını' iddia etti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Kuzey Akım 2 projesi sadece ticari bir proje" diyerek doğalgaz projesinin "siyasi arkaplanı olmadığını" iddia etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın projeyi durdurmak için Avrupa Birliği ülkeleriyle görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

Peskov açıklamasında "Bazı ülkelerin projeye karşı olduğunu biliyoruz. Ancak bu projenin saf ticari bir proje olduğunu tekrarlamak istiyoruz. Siyasi arkaplanı yok. Bu projenin uygulanmasına karşı olanlar serbest rekabet normlarını ve ilkelerini ihlal etmekteler" diye konuştu.

Kuzey Akım 2 projesi Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşınmasını öngörüyor. Ukrayna bu projeyi Ukrayna üzerinden geçmeden doğrudan Almanya'ya doğalgaz sağlıyor olması sebebiyle istemiyor.