Rusya-İran-Türkiye üçlü zirvesi: İdlib ve Fırat'ın doğusu temizlenmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Soçi'de düzenlenen Suriye konulu üçlü zirvenin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Soçi'de düzenlenen Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi sona erdi. Üç lider zirve sonrasında ortak açıklama yapıyor.

Ortak basın toplantısında görüşmelerin yapıcı havada geçtiğini ve Suriye krizinin çözümüyle ilgili önemli çalışma alanları belirlediklerini söyleyen Putin, 12. Astana toplantısının ise Mart ayı sonunda yapılacağını söyledi.

'İDLİB'İN SİLAHSIZLANDIRILMASI GEÇİCİ'

Görüşmede Türkiye ile daha önce varılan İdlib mutabakatını ele aldıklarını belirten Putin, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması geçici bir önlem. Bu bölgede teröre tamamen son verilmeli" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Putin, bu konuda Türkiye ve İran ile "hemfikir" olduklarını belirterek "Bunun, meşru hükümetin kontrolü tamamen sağlamasının gerektiği Suriye'de istikrarı sağlamaya katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.

'ABD IŞİD ÜYELERİNİ AFGANİSTAN'A AKTARIYOR'

ABD'nin IŞİD'lilerin bir kısmını Afganistan'a aktardığını öne süren Ruhani ise "Suriye tek millete aittir, iki millet değil. Bugünkü toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. ABD fiziki olarak da Suriye'den çekilmeli" diye konuştu.

Ruhani'nin ardından söz alan Erdoğan ise İdlib için "olağanüstü çaba" gösterdiklerinin altını çizerek "İdlib muhtırasıyla üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Liderlere yöneltilen "İdlib'in geleceğinin ne olacağı" yönündeki soruyu cevaplayan Ruhani "Fırat'ı doğusu ve İdlib'in temizlenmesi ve Suriye hükümetine geri verilmesi gerekiyor. Kürt halkı da Suriye'nin bir parçası olarak Suriye'nin geleceğinde yetki sahibi olması gerekiyor" dedi.

ERDOĞAN: TRUMP İLE ARKADAŞLARI AYNI DÜŞÜNMÜYOR

Erdoğan ise, İdlib'in geleceğine ve ABD'nin çekilme kararına ilişkin şunları söyledi:

"Temennimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayarak bir an önce kurulacak Anayasa Komitesi ile neticeye varmaktır. ABD'nin geri çekilme ifadeleri Trump'a aittir. Ancak Trump'ın mesai arkadaşlarının aynı görüşleri taşımadığını görüyoruz. Ne olacağı şu anda meçhul, bilinmiyor. Bu konuyla ilgili olarak atılacak adımların takipçisiyiz. Bizim derdimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır ama bir an önce Münbiç terör örgütlerinden boşaltılmalı ve İdlib'de terör örgütlerine oyun sahası bırakılmamalıdır. Bu toprakların sahibi Suriye'nin halkıdır."

Suriye'de siyasi çözüm için "Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler ile koordinasyon halinde muteber ve dengeli bir komitenin en kısa sürede faaliyete geçmesini arzu ediyoruz" dedi.

Asıl amaçlarının Suriye'nin toprak bütünlüğü olduğunu yineleyen Putin, "Bu İdlib bölgesi için de Fırat'ın doğusu için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

PUTİN: ADANA MUTABAKATI İÇİN DEVREDEYİZ

Putin ayrıca, Suriye sınırındaki durumla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin güney sınırlarında güvenlikle ilgili çekincelerini anlayışla karşılıyoruz. Adana Mutabakatı bugünkü çalışmalar için temel oluşturabilir. İstihbarat servislerimiz işbirliği yapıyorlar. Koordineli hareket edersek başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Putin, Washington'un Suriye'den çekilmesi planı konusundaysa "Trump'ın oldukça aktif şekilde çalıştığını biliyoruz. Seçim kampanyasında verdiği vaatler üzerinde çalışıyor ve bunlardan biri de ABD'li askerlerin evlerine dönmesiydi. Şu an için bir yenilik yok ancak bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bunun ardından alınacak tek doğru karar, bu toprakların Suriye yönetimine teslim edilmesi olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Soçi Zirvesi'nin beşincisinin Türkiye'de yapılacağını açıkladı.