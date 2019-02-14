Erdoğan, Putin ile buluştu: Menbiç ve Fırat'ın doğusu temizlenmeden bütünlük sağlanamaz

Soçi'deki Rusya-Türkiye-İran zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Suriye' konulu Üçlü Zirve öncesi görüşmesi başladı.

Görüşme öncesi açıklamada bulunan Erdoğan, "Malumunuz ABD'nin çekilme kararı önümüzdeki en büyük sınamalardan birisidir. Kararın nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler devam ediyor. Bu yeni durum karşısında birlikte çalışmamız çok çok önemli. PYD/YPG, gerek DEAŞ olsun terörün her türlüsünün bertaraf edilmesine odaklanan bir harekat tarzını benimsemeliyiz. PYD Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz" dedi.

Putin ise yaptığı açıklamada, "Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.