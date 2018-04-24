Rusya Dışişleri’nden Ermenistan açıklaması

Ermenistan Başbakanı Sarkisyan’ın istifasının ardından Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova’dan ‘Ermenistan, Rusya her zaman senin yanında’ açıklaması geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan’ın istifasının ardından Facebook üzerinden bir açıklama yaptı. Zaharova “Tarihinin en zorlu anlarında bile kesin anlaşmazlıklara karşın bölünmeme ve birbirine saygısını koruma gücüne sahip olan bir ulus büyük bir ulustur. Ermenistan, Rusya her zaman senin yanında!” diye yazdı.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev de Ermenistan Başbakan Yardımcısı Karen Karapetyan ile dün telefonda görüştü. TASS’ın haberine göre Ermenistan’daki son durumun ele alındığı görüşmede Medvedev “Dost Ermenistan halkına desteğini ifade etti ve mevcut durumu hukuk ve anayasal çerçeve içinde tutma çabalarının önemini vurguladı.”

Öte yandan RIA Novosti’nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili Sarkisyan’ın ardından yeni kurulacak hükümetle birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi. Sözkonusu yetkili Sarkisyan’a yıllardır sürdürdüğü hizmetlerinden ve ABD-Ermenistan ilişkilerine katkılarından dolayı müteşekkir olduğunu söyledi.

Sarkisyan, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kısa bir süre önce gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan muhalif lider Nikol Paşinyan'ın haklı, kendisinin ise hatalı olduğunu söylemişti. Sarkisyan “Mevcut durumun başka çözüm yolları da var ancak bu yollara girmek istemiyorum. O zaman ben kendim olmam. Başbakanlık görevinden ayrılıyorum. Sokaktaki hareket benim görev süreme karşı. Sokaktan gelen talebinizi yerine getiriyorum” sözleriyle istifasını açıklamıştı.

Ülkede 10 gündür süren eylemlere dün askerlerin de katılmasının ardından Sarkisyan’ın istifası üzerine muhalifler başkent Erivan ve diğer kentlerde kutlamalar için sokaklara çıktı.

