Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, protestoların sürmesi üzerine istifa etti.

Bugünkü eylemlere üniformalı askerler de katılmış, Ermenistan Savunma Bakanlığı askerleri kınayan bir açıklama yayımlamıştı.

Sarkisyan karşıtı eylemler liberal lider Nikol Paşinyan'ın polis tarafından gözaltına alınmasıyla daha da artmıştı.

Rusya'dan yapılan açıklamada, yaşananların "Ermenistan'ın iç işleri olduğu" ve müdahalelerinin söz konusu olamayacağı belirtilmişti.

SARKİSYAN'DAN SON AÇIKLAMA

Sputnikı'in aktardığına göre görevden ayrılan Sarkisyan tarafından, Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Sizlere devletin başı olarak son kez hitap ediyorum. Nikol Paşinyan haklıydı. Ben hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum" ifadelerini kullandı.