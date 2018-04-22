Sarkisyan karşıtları sokakta

Hükümet karşıtı gösteriler hakkında görüşmek için bir araya gelen Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan ve muhalif lider Nikol Paşinyan arasında anlaşma sağlanamaması üzerine muhalifler sokağa çıktı.

Ermenistan'da Başbakan Serj Sarkisyan ve muhalif lider Nikol Paşinyan arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadı. Görüşme sonrası Paşinyan ve destekçilerinin düzenlediği protesto gösterisinde Paşinyan gözaltına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, muhalif lider Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Başbakan Serj Sarkisyan'ın, muhalefeti "şantaj yapmak"la suçlayıp toplantıyı terk ettiği, program sonunda Paşinyan'ın gözaltına alındığı aktarıldı.

Erivan'daki bir otelde gerçekleşen görüşmede, Başbakan Sarkisyan'ın, Paşinyan'ın "müzakere çağrılarına olumlu yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti" dile getirdiği belirtilirken, Paşinyan'ın ise müdahale edip "Sanırım bir yanlış anlama var" dediği kaydedildi.

Paşinyan, "Buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim" yanıtı vermesi üzerine, Sarkisyan da "Bu bir diyalog değil, bu şantajdır" diyerek görüşmeyi terk etti.

Görüşme sonrası toplanan destekçilerine seslenen Paşinyan'ın göstericilere bir haftadır süren protestolarına devam etmeleri çağrısında bulunduğu, polisin Erivan'daki göstericileri dağıtmak için müdahale ettiği ve Paşinyan'ın da gözaltına alındığı ifade edildi.

Paşinyan'ın, başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunduğu aktarıldı.