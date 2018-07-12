Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan NATO'nun suçlamalarına cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, bugün gerçekleştirilen NATO zirvesinde Rusya’ya yönelik yapılan suçlamaları değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Brüksel'de toplanan NATO zirvesinde Rusya'ya ilişkin ithamlara haftalık olarak düzenlenen basın toplantısında cevap verdi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya'ya dönük yapılan ithamların kanıtlanmamış ve kuşkulu olduğunu dile getiren Zaharova, zirvede alınan kararların tümünün Avrupa güvenliği için dikkatlice analiz edileceğini belirtti.

NATO'nun hala Avrupa-Atlantik hattında güvenlik meselelerinde yaşanan sorunlar üzerinde objektif değerlendirmelerde bulunamadığını belirten Zaharova, organizasyonun hala Soğuk Savaş'ın klişeleriyle hareket ettiğini belirtti.

BALTIK VE KUZEY AVRUPA'DA RUSYA 'BAHANE'

Zaharova, "Rusya'ya göre bu bahaneyle askeri blok (NATO), daha önce sakin olan Baltık bölgelerinde ve Kuzey Avrupa’da kendi askeri aktivitelerini genişletiyor" diyerek Kuzey Avrupa'da NATO'nun artan askeri hareketliliğine değindi.

NATO KENDİ ÜYELERİNİN GÜVENLİĞİNE KATKIDA BULUNMUYOR

Açıklamalarına devam eden Zaharova, NATO'nun Avrupa'da artan askeri varlığına ilişkin, organizasyonun fiziksel olarak yayılmacılık içerisinde olmasının, gerçek amacı olan askeri üstünlük arayışını ortaya koyduğunu belirtti.

NATO'nun kendi üyelerinin güvenliğine katkıda bulunmadığını belirten Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Makedonya'nın zorla NATO içine çekilmesi yalnızca kendi jeopolitik alanını genişletmek için bir araç olan 'açık kapı' politikasının kendi içinde bir sona geldiğini gösteriyor. Sonuçta, tek bir şeyden bahsediyoruz: askeri üstünlük" dedi.

NATO zirvesinde, tüm 29 üye ülke Makedonya'yı ittifaka katılmaya davet etmişti.