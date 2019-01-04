Reuters: Suriyeli Kürtler, Esad'la anlaşmak için yol haritası sundu

Reuters’ın haberine göre Suriyeli Kürtler Rusya’nın arabuluculuğunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la anlaşmak için Şam’a yol haritası ilettiler.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından Şam’la uzlaşma arayışına giren Suriyeli Kürtlerin Rusya’da yaptıkları müzakerelerde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la anlaşmak için bir yol haritası sundukları belirtildi. Reuters'da yer alan habere göre yol haritasına Moskova’dan gelecek yanıt bekleniyor.

Ajans haberini Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan ve Moskova’daki görüşmelere katılan Badran Jia Kurd’ün ifadelerine dayandırdı.

Habere göre Rusya’daki müzakerelerde öncelikli konu “bölgeyi Türkiye’den korumanın yolunun bulunması” oldu.

'ABD BİZE DANIŞMADI'

Reuters’a konuşan Jia Kurd, ABD Başkanı Trump’ın askerlerin çekilmesini yavaşlatma kararını olumlu karşıladıklarını ancak ABD’nin çekilme kararı alırken “Suriye’deki müttefikleri”ne danışmadığını söyledi.

Haberde Suriyeli Kürtlerin, Rusya’dan ABD’nin çekilmesinin ardından oluşacak boşluğu doldurmak üzere ülkenin kuzeyine Suriye ordusunun yerleştirilmesini sağlamasını istediği ifade edildi.

'ÖZERKLİK TALEBİ'

Buna göre Şam’la yapılacak bir anlaşmada Suriyeli Kürtler bölgesel özerkliklerinin korunmasını talep ediyor.

'ABD KARŞI ÇIKSA BİLE'

Jia Kurd, Rusya’nın arabuluculuk taleplerini kabul ettiğini belirtti. Jia Kurd, son kararlarının Şam ile bir anlaşmaya varılması olduğunu ve ABD karşı çıksa bile, sonuçları ne olursa olsun bu doğrultuda çalışacaklarını söyledi. Jia Kurd, Rusya’nın Şam ile birlikte yeni ufuklar açmaya çalıştığı görüşünde olduklarını kaydetti.

ÜÇ TALEP

Haberde Suriye hükümetine iletilmek üzere Moskova’ya sunulan yol haritasının ana amaçlarıysa şöyle sıralandı:

“Sınırı Türkiye’den korumak, Suriye’nin kuzeyindeki yönetim yapılarının anayasaya eklemlenmesi için bir yol bulmak, kuzey ve doğu Suriye’deki kaynakların adil dağıtımını güvenceye almak.”

Jia Kurd "topun şimdi Rusya ve Şam’da olduğunu" belirterek “Bu temel üzerinde müzakere edebilir ve bir diyaloğa başlayabiliriz” dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim federal bir Suriye’nin kabul edilemez olduğıunu söylemişti. Jia Kurd ise Şam’da bazı “muhafazakar” unsurların siyasi değişimi görmezden geldiğini ileri sürdü.

MÜZAKERE KOZLARI

Jia Kurd, Fırat Nehri’nin üzerindeki barajların, petrol sahalarının ve diğer kaynakların kontrolünü elinde tutmalarının kendileri için “müzakere kozu” olduğunu dile getirirken, Reuters’ın görüşüne başvurduğu analistlerse ABD’nin bölgeden çekilmesi sonrasında Suriyeli Kürtlerin pazarlık kozlarının zayıfladığını belirtiyor.