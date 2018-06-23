Pompeo, İran'ı 'dünyanın gazabına uğramak'la tehdit etti

ABD’nin İran ile nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından söylemlerini sertleştiren Trump hükümetinde bir yeni açıklama da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapıldı. İran’ı olası bir nükleer silah geliştirme durumunda 'tüm dünyanın gazabına uğramakla’ tehdit eden bakan, ‘Umarım askeri müdahale gerekmez’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün katıldığı bir radyo yayınında, İran’ı nükleer silahlanması durumunda "tüm dünyanın gazabına" uğramakla tehdit etti.

"Gazap" sözüyle "ekonomik ve ahlaki muhalefeti" kastettiğini söyleyen Pompeo, bunun bir askeri müdahale ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek “Umarım böyle bir askeri müdahale gerekli olmaz” diye konuştu.

Pompeo, “Başkan Trump, açıklamasında İran’ın nükleer silah elde edemeyeceğini açıkça söylemiştir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran ile nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından geçen ay İran hakkındaki yeni stratejilerini açıklayan Pompeo, programın Tahran yönetiminin nükleer programının ötesinde “füze teknolojilerini, teröre desteğini, Suriye ve Yemen'deki faaliyetlerini” de içeren “yeni bir güvenlik yapısı”nı kapsayacağını açıklamıştı.