ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yeni İran stratejisini açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmanın iptal etmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu akşam yeni İran stratejisini açıklayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmasını iptal edeceğini açıklamasından birkaç hafta sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yönetimin İran'a ilişkin yeni stratejsinin ana maddelerini belirledi.

Pompeo yeni stratejiyi bu akşam Washington'daki muhafazakar düşünce kuruluşu Heritage Foundation'a aktaracak.

Yetkililer, yeni stratejinin Tahran yönetiminin nükleer programının ötesinde “füze teknolojilerini, teröre desteğini, Suriye ve Yemen'deki faaliyetlerini” de içeren “yeni bir güvenlik yapısı”nı kapsayacağını açıkladı.

Trump'ın anlaşmadan çekilme kararı tepkiyle karşılanmıştı.

Anlaşmayı sürdürmek isteyen Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ve Rusya İran'la görüşmeleri sürdürüyor.