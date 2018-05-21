ABD Dışişleri Bakanı yeni İran stratejisini açıkladı: Benzeri görülmemiş yaptırımlar...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni İran stratejisini açıklıyor. İran'ı tehdit eden Pompeo, 12 taleplik liste açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Anlaşmadan Sonra: Yeni Bir İran Stratejisi" başlıklı bir konuşma yaptı. Pompeo konuşmasında İran'la nükleer anlaşmadan çekildiklerini, çünkü anlaşmanın "hataları nedeniyle dünyayı tehdit altına soktuğunu" söyledi.

Eski CIA Direktörü Pompeo, İran'ı tehdit eden konuşmasında 12 talepten oluşan bir liste açıkladı.

ABD'nin talepleri arasında İran'ın Suriye'den çekilmesi de yer alırken, İran'ın benzeri görülmemiş yaptırımlara maruz kalacağı belirtiliyor.

Pompeo, konuşmasında İran'ın "rotasını değiştirmezse", "tarihteki en güçlü yaptırımlarla" karşılaşacağını ve "ekonomisini ayakta tutamayacağını" söyledi.

ABD'li bakan, Pentagon'la yakın işbirliği içerisinde çalışarak İran'ın ülke dışındaki faaliyetlerini tespit ederek "caydıracaklarını", İran'ın vekillerini "ezeceklerini" söyledi.

Pompeo'nun konuşmasıyla birlikte bölgede gerilimin yükselmesi bekleniyor.