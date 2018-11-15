Orta Amerika'dan gelen ilk göçmen grubu ABD-Meksika sınırına ulaştı

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye göç etmek amacıyla yola çıkanlardan bir grup, ABD-Meksika sınırındaki Tijuana kasabasında ulaştı. Göçmenler bir ayı aşkın süredir yoldalar.

ABD'ye göç etmek için Orta Amerika'dan yola çıkan bir grup, ABD-Meksika sınırına ulaştı.

Amerika'nın Sesi'ne göre Tijuana kasabasına ulaşan yaklaşık 800 kişi, asıl büyük göçmen kafilesinin buraya ulaşmasını bekleyeceklerini duyurdu.

4 BİN KİŞİ GELECEK

Büyük göçmen grubunun da bölgeye ulaşmasının ardından, ABD'den sığınma hakkı alabilmek adına başvurular yapacaklarını belirttiler.

Öte yandan çoğunluğu Honduras’tan yola çıkan yaklaşık 4 bin kişilik göçmen kafilesinin Tijuana kasabasına birkaç gün içerisinde ulaşacakları tahmin ediliyor.

GÜNDE 100 BAŞVURU KABUL EDİLİYOR

Tijuana’yı ABD'nin San Diego şehrine bağlayan San Ysidro limanı iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktalarından biri. Ancak bu noktada, günde sadece 100 sığınma başvurusu kabul ediliyor bu da gelmekte olan binlerce göçmenin çok uzun süre sınırda bekleyeceği anlamına geliyor.

Göçmenler sınıra gelirken ABD Sınır Devriyesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sınırdaki araç geçiş yolunda da bazı şeritleri ek güvenlik önlemleri almak adına trafiğe kapatacaklarını duyurdu. Yol üzerine de barikatlar, dikenli ve jiletli güvenlik telleri koyacaklarını açıkladı.

TRUMP 'ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ' DİYOR

ABD Başkanı Donald Trump göçmen kafilesini son derece sert ifadelerle eleştiriyor ve konunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylüyor.

Trump, Cumartesi günü imzaladığı bir kararla ülkeye yasadışı yollardan girenlerin sığınma başvurusu haklarını ortadan kaldırdı. Ancak bu karar eyalet yasalarına aykırılık teşkil ediyor.

Çünkü her ne şekilde olursa olsun ülkeye girenlerin sınır eyaletlerinde sığınma başvurusu hakkı bulunuyor.

Trump sınırdan göçmen geçişini engellemek için ABD ordusunu sınıra göndermişti.