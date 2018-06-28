Göçmen krizinin diğer yüzü: ABD'li patronlar göçmen işçilere bağımlı

Trump'ın göçmen karşıtı politikaları ABD iç siyasetinin başlıca gündemlerinden biriyken, ABD'nin tarım ekonomisinin en büyük parçasını hala mevsimlik göçmen işçiler oluşturuyor. Trump göçmen karşıtlığını körüklerken, işletmelerinde mevsimlik göçmen işçiler çalışıyor. Tablo, ABD ekonomisinin göçmenlere bağımlılığını gözler önüne seriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemleri, özellikle yakın tarihlerde göçmen karşıtı politikaların uygulanmaya başlamasıyla hayata geçirilmişti. Ancak, ABD'nin ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturan göçmen işçiler, özellikle bahçe sektöründe geçici-mevsimlik olarak işe alınıyorlar.

NY Times'ın haberine göre, Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin söylediği gibi, göçmenlerin ABD'nin istismar edildiği ve vatandaşlarının vergilerinin çarçur ettiği söyleminin aksine, ABD ekonomisinin birçok sektörü göçmen işçilerin sırtında yükseliyor. Bu sayede, ABD'lilerin "burun çevirdiği" düşük ücretli işler göçmenlere yaptırılıyor. Kongre'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki güç yarışı ve hükümetin göçmen karşıtı politikaları, bu geniş istihdam alanını güç mücadelesi için bir araç haline getiriyor. Ancak, Cumhuriyetçileri destekleyen patronlar, uzun süreli bir göçmen politikasının olması gerektiğini dile getirirken göçmen karşıtlığına katılmadıklarını belirtiyor.

H2-B VİZESİ

H2-B vize programı, ülkede vasıfsız işçi kategorisinde Meksika, Jamaika, Filipinler gibi birçok ülkeden geçici işçi alımını sağlıyor. En çok bahçecilik ve saha görevliliğinde alım sağlayan bu vize programı, ev işçiliği, aşçılık, inşaat işçiliği, lojistik sektörü ve restoranlarda göçmen işçilerin istihdamını sağlıyor.

Bu vize, patronlara bir loto aracılığıyla dağıtılıyor. Loto aracılığıyla işçi kotası alan patron, elindeki kotaya göre yeni mevsimlik göçmen işçi istihdam edebiliyor. Ancak, bu önceki sezonda H2-B vizesi almış işçiler, vize hakkını korumakta devam ediyor ve çalıştığı yerde mevsimlik olarak istihdam edilmeye devam ediyor. Bu da arttırılan kotaların her seferinde daha fazla mevsimlik göçmen işçi istihdamına ön ayak olduğunu gösteriyor.

ABD'DE REKOR İŞSİZLİK ORANI VE GÖÇMEN KARŞITLIĞI

ABD'de sendikalar ve göçmen karşıtı gruplar, işsizliğin rekor seviyede olduğu ülkede göçmen işçi alımını ücretleri düşürmesi ve Amerikalıları işsiz bıraktığı konusunda eleştiriyor. Ancak, iş verenler, bu konuda bir kısıtlamanın ancak yasa dışı göçmen işçi çalıştırma oranını arttıracağını ve istihdamda göçmenlerin payını değiştiremeyeceklerini savunuyor.

SERMAYE MEVSİMLİK GÖÇMEN İŞÇİ TALEP EDİYOR

ABD'de iktidar göçmen karşıtı söylemini her gün şiddetlendirirken, Amerikalı sermaye sahiplerinin mevsimlik göçmen işçi alımında uygulanan kotada artış sağlanması için ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yaptığı öğreniliyor. Kongre, yılda 66 bin vize vermesine rağmen yapılan başvuruyla birlikte ilave 15 bin vize kontenjanı daha açıldı

ABD EKONOMİSİ GÖÇMENLERE BAĞIMLI

Göçmen mevsimlik işçilere ABD'li sermayedarlar bu kadar ihtiyaç duyarken, düşük ücretli işlerin ABD vatandaşları tarafından rağbet görmediği ve ücret yükseltmenin bu ekonomik koşullarda mümkün olmadığını belirten bir iş veren, ABD ekonomisinin göçmen işçilere ne kadar bağımlı olduğunu gözler önüne seriyor.

NY Times'ın hazırladığı habere göre, verilen istatistiklerde, sadece 2017 yılında H2-B vizesi verilen göçmen işçi sayısı 134 bin civarında. Ayrıca, mevsimlik göçmen işçiler aynı zamanda Palm Beach'te bulunan Mar-a-Lago gibi Trump'a ait işletmelerde de yaygın biçimde çalıştırılıyor.