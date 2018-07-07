Göçmen düşmanı Trump, otelinde yabancı işçi çalıştıracak

Göçmenleri 'domuz' olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Florida'daki tatil tesisinde gelecek sezon 61 yabancı işçi çalıştırmak için başvuruda bulundu. Göçmenleri ucuza çalışarak Amerikalıların işlerini elinden aldığını savunan Trump'ın aynı işletmesinde daha önce de mevsimlik olarak yabancı işçi çalıştırdığı biliniyor.

ABD'deki şirketleri yabancı işçi çalıştırmakla eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Florida'daki tatil tesisinde gelecek sezon 61 yabancı işçi çalıştırmak için başvuruda bulundu.

Emlak devi Donald Trump'a ait olan Florida'daki Mar-a-Lago Club, Kasım ayından başlayarak önümüzdeki sezon için yabancı 61 işçi istihdam etmek istediğini bildirdi. Bu hafta ABD Çalışma Bakanlığı'na yapılan başvuruya göre Mar-a-Lago, saatlik ücreti 12,68 dolar olmak üzere 40 garson ve 13,31 dolar üzerinden 21 aşçı çalıştırmak istiyor. Başvuruda işi yapmak için "yeterli sayıda istekli ve nitelikli Amerikalının bulunamadığı" da söyleniyor.

Mar-a-Lago, geçtiğimiz yıl da tarımdışı mevsimlik işçi çalıştırmayı kapsayan H-2B isimli izin programı çerçevesinde 70 yabancı işçi almıştı.

Yabancı işçilerin ve göçmenlerin Amerikalıların işlerini elinden aldığı ve ücretlerin düşük kalmasına sebep olduğunu savunan Trump'ın, kendi işletmelerinin yabancı işçi çalıştırması eleştirilere hedef oldu.

GÖÇMENLERE DOMUZ DEMİŞTİ

Göçmenleri "domuz" olarak niteleyen ABD Başkanı, "sıfır tolerans" adını verdiği göçmen politikası çerçevesinde, ülkeye yasadışı yollardan giren göçmenleri cezai soruşturmaya tabi tutmuş, göçmenlerin çocuklarını ise hangardan bozma devlet barınaklarına ve askeri üslere yerleştirmişti. Milyonlarca kişinin protestosu sonrasında ise "Göçmenleri geldikleri yere geri göndermeliyiz" açıklamasında bulunmuştu.