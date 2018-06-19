Trump'ın göçmen politikasına tepkiler büyüyor

ABD Başkanı Trump'ın göçmenlere karşı 'sıfır tolerans' politikasına ve göçmen çocukların ailelerinden zorla koparılmasına Demokratlardan ve Cumhuriyetçilerden sert tepkiler gelirken, dünyaca ünlü yazılım şirketi Microsoft da göçmen politikalarını 'korkutucu' olarak niteledi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin Meksika sınırında uyguladığı göçmen politikasına tepkiler büyüyor.

Demokratlar, göçmenlere yapılanları “barbarca” bulduklarını açıklarken, Trump'a yakın olan Cumhuriyetçiler de konuya dair endişelerini dile getirdi. Bu haftanın sonunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde göçmenlere ilişkin yeni bir yasa oylanacak.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ise, yönetimin yalnızca kanunları uyguladığını söyleyerek yapılanları savundu. Sınırda yakalanan ebeveynler mahkemeye çıkmak üzere hapishanede tutulurken, çocukları uzak bölgelerde bulunan tesislerde tutuluyor. Hükümet, göçmen çocukların kafes içinde tutulduğunu gösteren bir video yayımlamıştı.

Son olarak ProPublica, tesislerde bulunan göçmen çocukların ağlama seslerinin duyulduğu ve görevlilerin çocuklarla dalga geçtiği bir ses kaydı yayımladı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Fox News'ta katıldığı söyleşide uygulanan politikaları savundu.

Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler ise 2 bin çocuğu ailelerinden ayıran Trump yönetimini sert dille eleştirdi.

Yazılım şirketi Microsoft, göçmen politikalarının “korkutucu” olduğunu açıkladı. Microsoft, “Yönetimden politikalarını değiştirmesini, meclisten ise çocukların ailelerinden koparılmamasını güvence altına alan yasayı geçirmesini ısrarla talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Gelen eleştirilere sert bir dille karşılık veren ABD Başkanı Donald Trump ise yaşananlardan Demokratları sorumlu tuttu.

Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz, çocukların ailelerinden ayrılmasını engellemek için bu hafta yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

