NATO'dan Rusya'ya Ukrayna savaş gemilerini serbest bırakma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün başlayan dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Rusya'ya Ukrayna ordusuna ait gemi ve askerleri serbest bırakması çağrısını yineledi.
Dış Haberler
Salı, 04 Aralık 2018 12:55

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün Brüksel’de başlıyor. İki gün sürecek toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantının ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan gelen “güvenlik tehditleri” ile Afganistan ve Batı Balkanlar olacağını söyledi.

Rusya'nın son dönemdeki davranışlarının istikrarsızlığı artırdığını ileri süren Stoltenberg, bunun özellikle Rusya'nın Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerinin ve mürettebatının alıkonulmasıyla tekrar görünür hale geldiğini söyledi.

Stoltenberg, "NATO, Rusya'ya acilen Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısında bulunuyor" dedi.

NATO müttefiklerinin Rusya'nın geliştirdiği yeni füze sisteminden de endişe duyduğunu ve bununla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ihlal edildiğini iddia eden Stoltenberg, Rusya'ya "şeffaf ve doğrulanabilir" bir şekilde INF Anlaşması'na uyma çağrısını yineledi. Rusya iddiaları reddederken, ABD, 1987 tarihli INF anlaşmasından tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı. 

Rusya Ukrayna’nın Karadeniz’de sınır ihlali yaparak askeri provokasyon hazırlığında olduğunu söylemişti. Ukrayna savaş gemilerinin sınır ihlali nedeniyle Rusya tarafından alıkonulması üzerine NATO’yu yardıma çağırmıştı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI DA KATILACAK

Bugün yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ittifakın üyesi olmayan Ukrayna’nın Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de katılıyor. AP’nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer NATO üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanları Ukrayna’ya toplantıda “siyasi destek” teklifinde bulunacak ancak bir donanma desteği ya da askeri yardım gündeme getirilmeyecek.

Öte yandan bugün Ukrayna’dan yapılan açıklamada, Karadeniz ile Azak Denizi’ni bağlayan Kerç Boğazı’ndan ticari gemilerinin geçişine izin verildiği belirtildi. Ukrayna Altyapı Bakanı Volodimir Omelyan yaptığı açıklamada, Rusya’nın geçen hafta durdurduğunu ileri sürdüğü Berdyansk ve Mariupol limanları arasında bu hafta Ukrayna ticari gemilerinin seyrinin yeniden başlamasının “güçlü uluslararası tepkiler”in sonucu olduğunu söyledi.
Cumartesi, 01 Aralık 2018 08:15
Azak Denizi’nde kışkırtma

Geçen hafta Azak Denizi’nde yaşanan olay dünyanın gündemine yerleşti. Ukrayna’ya ait üç askeri gemi Kırım’daki Azak Denizi’ne Kerç Boğazı’ndan girmek istemesi üzerine Rusya tarafından durduruldu, askerler tutuklanırken, gemilere el kondu.

Ukrayna gemilerinin Azak Denizi’ne girme hakkı yok muydu? Azak Denizi’nde Rusya ve Ukrayna’nın kıyısı bulunuyor ve askeri gemi bile olsalar, önceden haber vererek boğazdan geçebiliyorlar. Sorunun Ukrayna gemilerinin haber vermeden geçmek istemeleri nedeniyle kaynaklandığı anlaşılıyor.

Peki, gemilerin askeri kuvvet uygulayarak geçme şansı var mıydı? Bu üç geminin hemen hiçbir muharebe şansı bulunmuyordu. Arkasından gelecek bir Ukrayna donanmasından da bahsedilemez, çünkü pratikte böyle bir donanma yok.

Dolayısıyla olayın planlı bir kışkırtma olduğu çok belli. Belki de Rusya’nın gemileri batıracağı filan tahmin edilmişti ama olay özel kuvvetlerin gemilere çıkarak mürettebatı yakalamasıyla ve mahkemede tutuklanmaları ile sonlandı.

Ukrayna’daki rejimin tek başına böyle bir kışkırtmayı planlaması mümkün gözükmüyor. Çok kısa bir süre önce ABD’nin daveti üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ABD’ye gittiği ve sonrasında bu senaryonun devreye sokulduğu iddia ediliyor.

Dolayısıyla senaryoda nelerin olduğuna bakmak öğretici olacak:

Bir kere Ukrayna’daki faşist yönetimin devamını zorlaştıracağı belli olan genel seçimler sıkıyönetim ilanıyla ertelendi, milliyetçi bir hava yükseltilmeye çalışıldı.

Ve NATO Ukrayna tarafından Azak Denizi’ne davet edildi.

Türkiye’yi ilgilendiren bir yanı ise, Ukrayna’nın olayı bir savaş durumu olarak değerlendirip İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Rus gemilerine kapatılmasını isteyeceğinin duyurulması oldu. Henüz resmi olarak bu istek iletilmedi ama Ruslar tarihsel bir deneyimle bundan çok tedirgin oldular ve daha ortada bir şey yokken “Yok ya Türkiye bunu yapmaz, birçok ortak çıkarımız var” meyilli açıklamalar geldi. Muhtemelen Türkiye burjuvazisinin güvenilmezliği de bu tedirginliği desteklemiş olmalı.

Bu kışkırtmaya bağlı bir savaşın çıkma olasılığı şimdilik düşük ama gelecekte emekçi sınıfların nasıl bir tehditle karşı karşıya kalabileceklerini anlamak için önemli.

Öte yandan bu kışkırtmanın başka bir boyutu var: Alman emperyalizminin doğrultusuna müdahale. Bir süredir, bu köşede Almanya’nın bir yol ayrımında durduğu ve durumu idare ettiğini yazıyoruz.

Alman sermayesinin Ukrayna’da tarihsel olarak gözü olduğu ve Alman devletinin 2014’teki faşist darbeyi planlayan, destekleyen devletlerden biri olduğu biliniyor.

Öte yandan Alman sermayesinin özellikle Rusya pazarında ve ticaretinde çıkarı olan kesimleri ABD’den bağımsız bir yol haritası belirlemeye çalışıyorlar.

Bu iç çelişkinin dışa yansıyan ve üzerinde odaklanılan başlıca konularından biri Kuzey Akımı 2 Projesi.

Yukarıdaki haritada görüldüğü gibi, Baltık Denizi’ne döşenmeye davam eden boru hattıyla Rus doğalgazı Ukrayna ve diğer doğu Avrupa ülkelerine uğramadan doğrudan Almanya’ya taşınacak.

Rusya, bu projeyle doğalgaz boru hatlarının geçtiği Ukrayna’yı devre dışı bırakıyor, ama öte yandan Almanya’yı iktisadi olarak yanına çekiyor ve NATO içinde bir uyumsuzluk yaratıyor. Bunun ötesi, emperyalist düzende ittifakların yeniden tanımlanmasıdır. Aynı şekilde Karadeniz’i geçerek Rusya’dan Türkiye’ye ulaşan Türk Akımı Projesi için de aynı şey söylenebilir.

ABD ve bazı Avrupa devletleri ise bu nedenle Kuzey Akımı’na şiddetle karşı çıkıyorlar ve projenin durdurulmasını istiyorlar. Ukrayna’nın gerçekleştirdiği kışkırtma sonrası Alman basını sermayenin ikiye bölünmüşlüğünü yansıtarak olayla alakası yok gibi gözüken Kuzey Akımı’nı işe karıştırdı ve kimisi bağlı bulunduğu tekeller adına projenin sonlandırılmasını isterken, diğerleri devam etmesi gerektiğini savundu.

Azak Denizi kışkırtmasının çok boyutlu etkileri bir süre daha devam edecek, dikkatlice izlemekte çok yarar var.

 

 