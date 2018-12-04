NATO'dan Rusya'ya Ukrayna savaş gemilerini serbest bırakma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün başlayan dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Rusya'ya Ukrayna ordusuna ait gemi ve askerleri serbest bırakması çağrısını yineledi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün Brüksel’de başlıyor. İki gün sürecek toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantının ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan gelen “güvenlik tehditleri” ile Afganistan ve Batı Balkanlar olacağını söyledi.

Rusya'nın son dönemdeki davranışlarının istikrarsızlığı artırdığını ileri süren Stoltenberg, bunun özellikle Rusya'nın Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerinin ve mürettebatının alıkonulmasıyla tekrar görünür hale geldiğini söyledi.

Stoltenberg, "NATO, Rusya'ya acilen Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısında bulunuyor" dedi.

NATO müttefiklerinin Rusya'nın geliştirdiği yeni füze sisteminden de endişe duyduğunu ve bununla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ihlal edildiğini iddia eden Stoltenberg, Rusya'ya "şeffaf ve doğrulanabilir" bir şekilde INF Anlaşması'na uyma çağrısını yineledi. Rusya iddiaları reddederken, ABD, 1987 tarihli INF anlaşmasından tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Ukrayna’nın Karadeniz’de sınır ihlali yaparak askeri provokasyon hazırlığında olduğunu söylemişti. Ukrayna savaş gemilerinin sınır ihlali nedeniyle Rusya tarafından alıkonulması üzerine NATO’yu yardıma çağırmıştı.



UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI DA KATILACAK

Bugün yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ittifakın üyesi olmayan Ukrayna’nın Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de katılıyor. AP’nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer NATO üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanları Ukrayna’ya toplantıda “siyasi destek” teklifinde bulunacak ancak bir donanma desteği ya da askeri yardım gündeme getirilmeyecek.

Öte yandan bugün Ukrayna’dan yapılan açıklamada, Karadeniz ile Azak Denizi’ni bağlayan Kerç Boğazı’ndan ticari gemilerinin geçişine izin verildiği belirtildi. Ukrayna Altyapı Bakanı Volodimir Omelyan yaptığı açıklamada, Rusya’nın geçen hafta durdurduğunu ileri sürdüğü Berdyansk ve Mariupol limanları arasında bu hafta Ukrayna ticari gemilerinin seyrinin yeniden başlamasının “güçlü uluslararası tepkiler”in sonucu olduğunu söyledi.

