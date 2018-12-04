Ukrayna yedek askerleri topluyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, yedek asker toplama çalışmalarının başladığını belirtti. Herson ve Zaporojye bölgelerindeki poligonlarda 10 günlük askeri tatbikatların yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Karadeniz'de Rusya ile gerilimin ardından sıkıyönetim ilan eden Ukrayna'da ordu yedek askeri toplama çalışmalarının başladığını belirtti.

Ukrayna ordusunun Facebook'tan yaptığı açıklamada, "İlk sıra yedek askerlerin toplanması 20 gün sürecek" denildi. Ayrıca Herson ve Zaporojye bölgelerindeki poligonlarda 10 günlük tatbikatların yapılması planlanıyor.

Sputnik'in haberine göre tüm askerlerin Katolik Noel öncesinde evine dönerek bayramı aileleriyle birlikte kutlayabileceği kaydedildi. Yedekleri toplama kararının, Lugansk ve Donetsk dahil ülkenin bazı bölgelerinde sıkıyönetimin uygulanmasıyla ilgili alındığı belirtildi.

Ukrayna donanmasına ait üç savaş gemisi 25 Kasım'da Karadeniz’den Azak Denizi’ne doğru seyrederken Kerç Boğazı’nda, Rusya tarafından karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle ateş açıldıktan sonra içindeki mürettebatla beraber alıkonulmuştu. Rusya, Ukrayna'yı provokasyon yapmakla suçluyor.

