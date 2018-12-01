ABD’den Rusya’ya görüşme şartı: Ukrayna askerlerini bırakın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin Rusya'nın Ukrayna askerlerini serbest bırakıp gemilerini geri iade ettikten sonra gerçekleşebileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir koşulun sağlanması şartıyla görüşebileceğini açıkladı. Pompeo, Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki gerilim sırasında gözaltına alınan Ukrayna askerlerini serbest bırakıp gemilerini geri iade ettikten sonra görüşmenin mümkün olacağını dile getirdi.

Pompeo, "Biz denizcilerin Ukrayna'ya dönmesini istiyoruz, gemilerin geri dönmesini istiyoruz. Başkanların toplantısının iptal edilmesinden pişmanlık duyuyoruz, fakat bunun suçu Rusların Kerç Boğazı'ndaki davranışlarıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi, Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda yaşana askeri gerilim üzerine iptal ettiğini açıklamıştı.

Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rusya karasularına girdiği gerekçesiyle Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Karadeniz’in Odesa Limanı ile Azak Denizi’nin Mariupol Limanı arasında seyreden Ukrayna gemilerine Rusya tarafından karasularını ihlal gerekçesiyle ateş açılmış ve gemilere el konulmuştu.