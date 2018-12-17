Malezya'dan ABD bankasına dava

Malezya hükümeti, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ı 2015'te patlak veren Malezya Kamu Kalkınma Fonu 1MDB yolsuzluk skandalı sebebiyle dava ettiğini duyurdu.

Malezya hükümeti, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ı 2015'te patlak veren Malezya Kamu Kalkınma Fonu 1MDB yolsuzluk skandalı sebebiyle dava ettiğini duyurdu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Adalet Bakanlığı'nın iki eski Goldman Sachs çalışanının Malezya'nın Kamu Kalkınma Fonu 1MDB'den zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunması sonrası CNBC'ye verdiği röportajda, Goldman Sachs tarafından kandırıldıklarını söylemişti. Malezya Başbakanı, "Goldman Sachs'ın yanlış bir takım şeyler yaptığına dair kanıtlar mevcut" ifadelerini kullanmıştı.

1MDB yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü. Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, eski başbakanın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Malezya polisi, 1MDB yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın üç apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para, mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya 18 Mayıs'ta el koymuştu. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

