Eski Malezya başbakanı kefaletle serbest bırakıldı

Malezya'nın önceki başbakanı Necip Rezzak kamu yatırım fonundan milyonlarca doların buharlaşmasıyla ilgili süren soruşturmada tutuklanmasından bir gün sonra 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Malezya'nın iki ay önceki seçimlerinde koltuğunu kaybeden eski başbakan Necip Rezzak, bir kez ülkede devlete ait yatırım fonunda milyarlarca dolarlık yolsuzluk ve üç kez güveni kötüye kullanma suçlarından tutuklandı. Rezzak'ın suçlamaları reddettiği öğrenildi. Rezzak 250 milyon dolara denk gelen bir kefalet ücretiyle bugün serbest bırakıldı. 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçlamalardan yargılanacak olan Rezzak serbest bırakılırken gazetecilere yaptığı açıklamada "Masumiyetimden eminim. Bu masumiyetimi kanıtlamak için altın bir fırsat" dedi.

Ülkeyi 1957'den beri yöneten Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü (UMNO) lideri Rezzak Necip, 2009 yılından itibaren iki ay öncesine dek başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Rezzak, Mayıs ayındaki seçim yenilgisinin ardından partisinden de istifa etmişti.

Necip Rezzak'ın seçimlerde kaybetmesinin ana nedenlerinden birinin de 1Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) adlı kamu yatırım fonundaki yolsuzluklar olduğu belirtiliyor.

Mayıs ayındaki seçimlerde, ülkenin eski başbakanlarından Mahathir Muhammed yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu. Mahathir Muhammed seçim kampanyasında Necip Rezzak'ı yargılama vaadinde bulunmuş, seçimlerin ardından da Rezzak ve eşinin yurtdışına çıkışını engellemişti.

ABD'li soruşturmacılar 64 yaşındaki Necip Rezzak'ın yatırım fonundan 731 milyon doları kendi banka hesabına geçirdiğini ve bu meblağın eşinin taktığı 27,3 milyon dolarlık pembe elmas kolye gibi lüks tüketim ürünlerine harcandığını belirtiyor. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı 1MDB'den en az 4,5 milyar doların Amerikan finans kuruluşları üzerinden aklandığını ve bu paranın Necip Rezzak'ın ailesi ve yakınlarınca harcandığını bildiriyor.

Malezya hükümetinin 1MDB soruşturmasıyla ilgili açıklamasında, Rezzak'ın fonun bağlı kuruluşlarından SRC International'deki yolsuzluklarla ilgili olarak suçlandığı belirtildi. Mayıs ayı sonlarında Rezzak, SRC International'daki onlarca milyon doları kendi hesabına geçirmesiyle ilgili olarak 5 saat sorgulanmıştı.

Geçen hafta Malezya polisi Necip Rezzak ve eşine ait mekanlarda toplam 273 milyon doları bulan nakit para, mücevher ve diğer değerli eşyaya el koymuştu.

Rezzak'ın avukatlarından biriyse tutuklamanın siyasi intikam amacıyla yapıldığını savundu.

Başbakan Mahathir Muhammed, New York Times'a verdiği demeçte Necip Rezzak için "kleptokrat" ifadesini kullanarak "Para çaldığı ortada. Elimizde yeterince kanıt var. Bu intikam meselesi değil, hayır. Bu yalnızca hukukun uygulanması" dedi.

