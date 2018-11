Eski Goldman Sachs çalışanlarına 4,5 milyar dolarlık kara para aklama suçlaması

Eski Goldman Sachs çalışanlarının 4,5 milyar dolar kara para akladığı, aklanan parayla lüks gayrimenkuller, yatlar alındığı, paranın bir kısmınınsa 'Wolf of Wall Street'e yatırıldığı belirtiliyor.

ABD savcıları Malezyalı finansçı Jho Low ve iki eski Goldman Sachs çalışanına karşı 4,5 milyar dolarlık kara para aklama soruşturması yürütüyor.

NBC'nin haberine göre Low'un 1MDB Malezya kalkınma fonunda kara para aklama olayının arkasındaki isim olduğu söyleniyor. Aklanan paranın büyük kısmıyla lüks gayrimenkuller, sanat eserleri ve yat alındığı belirtiliyor.

PARANIN BİR KISMI FİLMLERE YATIRILMIŞ

Low ve eski Goldman Sachs çalışanı bankacı Roger Ng'nin paranın bir kısmını filmlere yatırdığı aktarılıyor.

Red Granite isimli şirket aracılığıyla "Wolf of Wall Street", "Daddy's Home" ve "Dum and Dumber To" gibi filmlerin çekildiği bildiriliyor.

FİLM ŞİRKETİNİ BAŞBAKANIN AKRABASI YÖNETİYORDU

Red Granite isimli film şirketi Rıza Aziz tarafından yönetiliyordu. Rıza Aziz, eski Malezya Başbakanı Necib Rezak'ın üvey oğlu olarak biliniyor.

Jho Low ve eski Goldman Sachs çalışanları kara para aklamanın yanı sıra rüşvet, muhasebe kontrollerinin aşılması, dövizle ilgili kuralların ihlali gibi suçlarla da yargılanıyor.

Hala yakalanamayan Low'un Çin'de olduğu tahmin ediliyor.