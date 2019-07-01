Lavrov'dan Suriye'ye saldırı açıklaması: Olayın iç yüzünü anlamak istiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sabaha karşı Suriye'nin başkenti Şam'a ve Humus'a düzenlenen hava saldırıları hakkında henüz olayı tam olarak bilmediklerini, olguları tespit etme aşamasında olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sabaha karşı Suriye'ye düzenlenen hava saldırısıyla ilgili henüz olguları değerlendirdiklerini söyledi.

Tass haber ajansının aktardığına göre Lavrov, bugün gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Şu anda olguları tespit ediyoruz. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Olayın iç yüzünü anlamak istiyoruz" diye yanıt verdi.

Lavrov temel ilkelerinin BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına saygı duymak ve bu kararlara uymak olduğunun altını çizdi.

Suriye İsrail savaş uçaklarının sabaha karşı Lübnan hava sahasından Şam ve Humus'a füze saldırısı düzenlediğini, saldırıda biri 7 aylık bir bebek olmak üzere en az 4 sivilin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Reuters, İsrail ordusunun saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını bildirmişti.



Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği saldırının ardından Kuzey Kıbrıs'ta Lefkoşa yakınlarına bir füze düşmüştü. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, füzenin Suriye hava savunma sistemine ait bir S-200'den kaynaklandığını ve hedefi ıskaladığı için bölgeye düştüğünü iddia etmişti.

