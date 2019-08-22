Kremlin: Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki zaferi memnuniyet verici

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov Suriye ordusunun Han Şeyhun’da kontrolü sağlamasını teröre karşı kazanılan yerel bir zafer olarak gördüklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Suriye ordusunun İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun kasabasında kontrolü ele geçirmesinin ardından Rusya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “bu tür zaferler ancak memnuniyet verebilir” denildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov düzenlediği basın toplantısında "Suriye ordusuna ve Rus Hmeymim Hava Üssü'ne saldırılarını sürdüren teröristler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde teröristlerle ve terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceği en başından beri söyleniyordu. Bu nedenle, bu tür örgütlere karşı kazanılan bu tür zaferler, yerel veya daha önemli zaferler ancak memnuniyet verebilir" dedi.

Sputnik’in haberine göre Suriyeli bir kaynak, Suriye hükümet güçlerinin Han Şeyhun'u aldığını ve kasabada temizlik ve mayın imha çalışmaları yapıldığını söylemişti.

ERDOĞAN İLE PUTİN’İN TELEFON GÖRÜŞMESİ İHTİMALİ VAR

Peskov'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile perşembe ya da cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirecek" açıklaması da soruldu.

Bu konuyla ilgili planları doğrulayan Peskov, önümüzdeki günlerde Putin ve Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşme ihtimali olduğunu kaydetti.