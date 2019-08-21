Kalın’dan ‘İstanbul ve Ankara’ya kayyum’ sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili ‘Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz’ dedi, Ankara ve İstanbul’da belediyelere kayyum atanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi. İdlib’de TSK’nin 9. gözlem noktasının kaldırılmasının sözkonusu olmadığını ileri süren Kalın önümüzdeki günlerde Erdoğan’ın Putin’le telefon görüşmesi yapacağını, Trump ile de telefon görüşmesi planlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe’de yapılan kabine toplantısından sonra basın toplantısı düzenledi. HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili “Seçilmiş olmaz kimseyi masum kılmaz” diye konuşan Kalın, İstanbul ve Ankara için böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

Suriye’nin İdlib’deki operasyonunun ardından TSK’ye ait gözlem noktalarının taşınmasının sözkonusu olmadığını ve bu noktalara tahkimat yapılacağını söyleyen Kalın, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in telefon görüşmesi yapacağını dile getirdi.

Kalın Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında da bir telefon görüşmesi planlandığını kaydetti.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ABD İLE 'GÜVENLİ BÖLGE' MUTABAKATI

"- ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varıldı. Ana çerçevede mutabık kaldık. İlgili birimlerimizin görüşmeleri devam ediyor. Münbiç yol haritasında yaşanan gecikmeleri kabul etmemiz mümkün değil.

ENFLASYON

- Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır.

İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARI

- İdlib konusu kritik bir hassasiyet arzediyor. 9. gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya'ya ilettik. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin'in telefon görüşmesi olacak. Orada 12 gözlem kulesinin bulunduğu noktalarda mutabık kalınmış idi. Bu mutabakata bağlı kalınmasını bekliyoruz.

ORMAN YANGINLARI

- Yangında hasar gören arazilerin imara açılması anayasaya aykırıdır. Yangın olduktan sonra bile tabii ki temennimiz ve duamız olmaması ama olması halinde bile buralar tekrar orman arazisi olarak tabiata mutlaka kazandırılacaktır.

(SORU-CEVAP)

KAYYUM ATAMALARI

- Teröre doğrudan ya da dolaylı destek olan, terör örgütü mensuplarını belediyelere alan, onlara iş imkanı açan belediye başkanlarına yönelik kanunlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır. Bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar keyfi olarak alınan kararlar değildir. Aynı siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ancak buralarda bir suç hasılı olmadığı için teadülü tasavvuf uygulanmamıştır. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok.

BAHÇELİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

- Sayın Bahçeli'nin sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi olmadı ama inşallah 26 Ağustos'ta Malazgirt'te bir arada olacaklar. Belki orada bu konuyu ele alma gündemleri olur.

PUTİN'LE GÖRÜŞME

- Cumhurbaşkanımız yarın ya da cuma günü Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirilecek. Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz. Eylül ayında ABD Ticaret Bakanı bir heyetle ülkemize gelecek. Trump’ın kendisi Türkiye’yi ziyaret edeceğini söylemişti, şu anda tarih belli değil, umarız yakın zamanda gerçekleşir.

ABD İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ

- Önümüzdeki haftalar içerisinde somut uygulamaları göreceğiz. Suriye tarafında ortak devriyeler çok yakında başlayacak. Derinlik ve kapsamla ilgili olarak ise; müzakereler hâlâ devam etmekle birlikte bizim zihnimizdeki çerçeve son derece net, 20 mil, yaklaşık 30-32 kilometrelik bir alan.

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE UÇAKLARIN KULLANILMAMASI

- Daha önce orman yangınlarına müdahale süreleri 30-35 dakikalarda iken artık 10-12 dakikaya inmiş durumda. Coğrafyanın şartlarına göre karadan havadan müdahale biçimleri var. Gece uçma kabiliyetleri olan helikopter ve uçakların kullanılması sözkonusu. Bu teknik kabiliyet meselesi. Bunu 'şu uçak kullanıldı, bu kullanılmadı' tartışılmasından ziyade bütün imkanların seferber edilmesi olarak ifade edelim. THK'nın elinde ya da başka yerlerde uçak, helikopterler varsa arazinin şartlarına göre bugüne kadar kullanıldı, bundan sonra da kullanılmaya devam edilecek.

RUSYA-İRAN-TÜRKİYE ZİRVESİ

- Önümüzdeki günlerde Rusya ve İran ile birlikte bir üçlü zirve gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair konuşma fırsatı bulacağız.

İDLİB'DE 9. GÖZLEM NOKTASININ KAYDIRILMASI

- 9. gözlem noktasının kapatılması veya kaydırılması söz konusu değil. Oranın güvenliğini artırmak için tahkimatlarımız devam ediyor. Biz bunu Rusya ve diğer aktörlerle koordine etmeye devam ediyoruz."